美國政府於美東時間（26日）知會美國國會，發出對我國「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，總統府發言人張惇涵表示，這是繼上週的三項軍售案後，美國政府對我國再度提供重要防衛性武器，充分展現美國政府對協助臺灣強化自我防衛能量的高度重視。
美國國防安全合作署（DSCA）26日透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100枚魚叉海岸防禦系統（HCDS），總額約23.7億美元。這是美方一週來第2度宣布對台軍售，也是美國總統川普上任後第9度軍售。
張惇涵表示，這不僅顯示美國政府基於《臺灣關係法》，再次以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，也充分展現美國政府對協助臺灣強化自我防衛能量的高度重視。
張惇涵強調，該項軍售案將進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。而臺灣也會以堅實的國防，持續與美國及理念相近國家深化合作，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展。
(中時 )
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