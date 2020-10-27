巴瑞特任大法官人事案 美參院52：48順利過關 08:332020/10/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯邦參議院以52票對48票，通過保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補最高法院大法官。（路透 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普提名保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補最高法院大法官金斯柏格一案，今天在聯邦參議院以52票對48票順利過關，讓川普取得一大勝利。 金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因胰腺癌併發症逝世，享壽87歲。她生前素以捍衛人權著稱，也是聯邦最高法院威望最高的自由派大法官。 目前聯邦參議院中，共和黨占53席，民主黨與獨立派擁有其餘47席，由於共和黨占多數，這項人事案事前就預料能順利過關。 (中央社) #順利 #大法官 #聯邦 #最高法院 #法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴瑞特任大法官人事案 美參院52：48順利過關 08:332020/10/27 國際 大法官巴瑞特任命案 料將過關 04:102020/10/27 全球財經 新聞透視》聽證會淪公審 處分有違法之虞 04:102020/10/27 政治要聞 史上首次換照聽證會 中天針對NCC設定8議案強力反駁 10:112020/10/27 娛樂 美國參議院表決大法任命案 預料順利通過 22:402020/10/26 財經 《基金》準備退休金 選擇目標日期型基金長期累積 11:082020/10/27 財經 北檢向瑞士提司法互助 請求返還不法所得 拉法葉艦案 追討佣金90億 04:102020/10/26 政治要聞 立榮東沙軍包機復飛 順利完成運補作業 04:102020/10/27 政治要聞 美總統大選 預估有1.5億人投票 04:102020/10/27 兩岸要聞 安心亞學會面對自己 04:102020/10/27 娛樂新聞 國際熱門新聞 地獄筆電連環爆 拜登子傳與歐巴馬大女兒吸毒愛愛 - 國際 還沒離婚 美前副總統拜登次子與嫂嫂戀愛ing - 國際 拜登美大選倒數老實說 川普仍有勝算 - 國際 黑了川普最後衝刺 白宮坦承控制不了新冠疫情 - 國際 遭金正恩處決？李雪主神秘消失9個月 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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