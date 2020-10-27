美國總統川普提名保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）遞補最高法院大法官金斯柏格一案，今天在聯邦參議院以52票對48票順利過關，讓川普取得一大勝利。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因胰腺癌併發症逝世，享壽87歲。她生前素以捍衛人權著稱，也是聯邦最高法院威望最高的自由派大法官。

目前聯邦參議院中，共和黨占53席，民主黨與獨立派擁有其餘47席，由於共和黨占多數，這項人事案事前就預料能順利過關。

(中央社)