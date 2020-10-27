台中市大甲婦女館廣場自去年底進行修繕美化及無障礙設施工程，訪客須從地下室停車場進出，原先預計4月中完工，不過，卻遭質疑工程停擺已半年，現場宛如廢棄工地。社會局26日表示，廠商因故自行停工，目前已完成發包，預計29日動工，盼能趕在年底前完工。

民眾指出，大甲婦女館前面廣場去年動工，工程在今年突然停擺，長期只見大門深鎖，上面還張貼「本工程履約爭議訴訟中，任何人禁止進入」、「工地，請勿進入！以避免危險！」讓人憂心完工日遙遙無期。

該民眾說，該工程看起來應該不大，但時間拖太久，偌大的廣場，只剩下一片宛如廢棄的工地，不僅有礙市容觀瞻，外地人按圖索驥來到婦女館要參加活動或上課，卻看到一排圍籬景象，以為婦女館已荒廢，希望有關單位能盡快解決。

社會局說明，大甲婦女館廣場修繕美化及無障礙坡道工程於去年12月動工，工程總經費為269萬元，原先預計4月13日完工，由於廠商材料及施作送審不符，希望能進行協調以利如期完工，但廠商自行在3月底停工，該局於5月21日正式發函通知解約。

社會局指出，該工程目前完成20％，9月17日重新上網招標，無奈流標，10月8日第二次上網招標，日前已完成發包，預計29日動工，希望能趕在底前完工，還給市民一個舒適的空間。

圍籬上張貼「本工程履約爭議訴訟中」告示，民眾憂心完工日遙遙無期。（陳淑娥攝）

(中時 )