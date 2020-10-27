韓國接連發生流感疫苗死亡案例，個案除使用韓國廠生產的疫苗外，也有用法國賽諾菲的疫苗，賽諾菲疫苗台灣公費流感疫苗也有採購，且台中傳出男子接種後出現急性多發性神經炎「GBS格林巴利症候群」命危，造成人心惶惶；台南一名男子的兒子打完疫苗後出現「頻尿」問題，懷疑是否為疫苗的後遺症。

該男昨天（26日）在臉書社團「爆料公社」發文，他說19日他帶兒子到台南某間小兒科施打流感疫苗，之前就已經跟診所訂了自費流感疫苗，沒想到兒子隔天要去金門旅遊，睡醒後竟發生頻尿狀況，「幾乎是每五分鐘尿一次，尿都不多，小朋友感覺還要很用力的尿。」

一名男子的兒子在施打流感疫苗後，竟發生頻尿，他懷疑是否為疫苗後遺症。（圖／翻攝自爆料公社）

男子表示，兒子回台灣後有到大醫院泌尿科驗尿檢查，都沒有發現問題，令他百思不得其解，因為兒子往年都沒有小便問題，施打流感疫苗後也都沒有症狀，近來因出現許多疫苗不適案例，讓他突然擔心是疫苗引起的問題，建議家長們施打前先詢問清楚副作用，否則兒子的病況讓他們一家寢食難安。

不過有不少網友留言認為，男子沒有直接證據證明頻尿是疫苗造成的，不應該發文製造恐慌，「這幾天應該有一堆人會把病痛問題都推給疫苗」，也有人建議南子持續帶兒子做追蹤檢查。

(中時新聞網)