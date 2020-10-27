南韓發生接種流感疫苗致死案例，相關個案除施打韓廠疫苗，也用了法國賽諾菲的疫苗，而台灣，也有採購賽諾菲疫苗（不同批號）。台中日前傳出一名男子接種流感疫苗10天後，疑似因疫苗不良反應一度命危；台南一名男子宣稱，他兒子打完流感疫苗後，出現「頻尿」問題。

該名男子昨（26日）在臉書社團「爆料公社」發文，指本月19日他帶兒子到台南某小兒科施打流感疫苗，沒想到兒子隔天睡醒後，竟發生頻尿狀況，「幾乎每5分鐘尿一次，尿都不多，小朋友感覺還要很用力的尿。」

一名男子的兒子在施打流感疫苗後，竟發生頻尿，他懷疑是否為疫苗後遺症。（圖／翻攝自爆料公社）

男子表示，兒子赴幾間大醫院泌尿科驗尿檢查，都沒有發現問題，令他百思不得其解，因為兒子以前都沒有小便問題，近來因出現許多疫苗不適案例，讓他擔心是不是疫苗引起的問題，建議家長們施打前問清楚副作用，因兒子的狀況，已讓他們一家寢食難安。

不少網友留言認為，男子沒有直接證據證明頻尿是疫苗造成的，不應該發文製造恐慌，「這幾天應該有一堆人會把病痛問題都推給疫苗」，也有人建議男子持續帶兒子做追蹤檢查。

(中時新聞網)