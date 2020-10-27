20201026中天新聞 現身中天換照聽證會 蔡衍明直球對決NCC

國家通訊傳播委員會（NCC）26日召開「中天新聞台（中天）換照審查聽證會」，旺旺集團董事長蔡衍明出席後感嘆，自己最近才發現，在年輕人心目中形象很差，本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象。對此，資深媒體人羅友志親曝蔡衍明一個料，並稱蔡衍明真的很愛台灣。有網友看完大喊，被旺董的精神感動！

羅友志在臉書發文表示，「今晚，我想來爆一個蔡衍明董事長的料。他，下過一次指導棋」。羅友志回憶，2018年初某一天晚上，蔡衍明宴請我們幾個評論員，邊吃飯。邊對我們說：「恁吶呷，哇午代誌昧尬恁參詳...」

蔡衍明此時說出自己的想法，「新聞你們是專業，恁是我的前輩，不敢在你們面前說什麼，但是台灣每個人都想當總統，卻沒有提出讓台灣越來越好的方法，我很憂心，我有一個想法，大家一起來做，你們看厚嗯厚？」

蔡衍明更強調，「我們來找議題，讓檯面上的人比賽，誰愛台灣，不管是蔡英文、柯文哲還是朱立倫（當時他們幾個呼聲最高），哇嗯栽啦！只要誰能說出誰最愛台灣，我們就支持他，厚某？」

羅友志點明，就是後來「無色覺醒」的由來，這是蔡衍明唯一一次「下指導棋」。如果你認為「比賽誰愛台灣」也是一種「下指導棋」的話，後來，第一個勇敢簽下「無色覺醒」承諾的，是韓國瑜。

羅友志更直言，「你可以罵我，我拿中天通告費，幫蔡衍明說話。但是，這是真實的對話，沒有加油添醋，信者就信，不信者，愛罵、愛酸、愛說我狗腿，由你們了」。

底下網友感動表示，「今天我因蔡董誠懇有魄力的率真言語而被他圈粉」、「當年大腸花砸行政院，這次沒人砸穩死死，大家都太溫良了」、「我也被旺董的精神感動！身為富豪，卻熱愛鄉土，不忘世上苦人多！創辦媒體、憑良心說話做事是理念。愛中天也成了台灣庶民的電視台」！

(中時新聞網)