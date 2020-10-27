NBA薪資專家馬克斯在上節目時透露，2020-21賽季的各隊薪資上限預計不會低於1.09億美元。

今年9月《The Athletic》知名記者查拉尼亞曾曝料，新賽季的各隊薪資上限是1.16億美元，但受到新冠肺炎疫情影響，薪資上限不得不做出調整。

馬克斯說，「我和不少球隊進行談論，他們都說新賽季薪資上限不會低於1.09億美元，但也有可能是1.11億美元。」

「2021-22賽季各隊的薪資上限將提昇到1.15億美元，我認為可能會更高。」馬克斯表示，「因為2021年和22年的聯盟收入會恢復到一個程度，所以這應該會是聯盟做出評估的一個依據。」

球員工會執行董事羅伯茨先前曾談到，「新賽季薪資上限和豪華稅不會比之前預計的下降太多，所以從1.16億美元降至1.09億美元，是一個合理的範圍。

至於新賽季何時開打呢？據了解，聯盟希望新賽季能在12月23日開打，但一切都還充滿著不確定因素，畢竟新冠肺炎至今還沒找到有效的控制方法。

(中時 )