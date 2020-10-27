綽號「姊姊」的大姊頭常新汝，是台中角頭「要命小方」方敏懿的前妻，也是販毒集團首腦，4年前遭逮捕入獄。豈料大姊頭入獄竟變人肉沙包，慘遭超過百公斤的女囚痛毆，向監所投訴無效，還得寫信向媒體爆料。

2016年常新汝因涉嫌販毒遭逮捕，當時38歲的她已懷胎5個月，卻仍然在吸毒。警方指出，常女年輕時與幫派廝混，因前夫「要命小方」的名號及剽悍的作風，常女在毒品圈內頗富名氣，堪稱「毒品一姊」，經常施以同情、提供食宿、免費毒品等手段，吸收生活遇挫的人為小弟、小妹。

誰能料到，在外呼風喚雨的大姊大，入獄之後竟慘遭霸凌。據《鏡週刊》報導，常新汝寫了3封信控訴，指她在獄中屢遭一名體重超過100公斤的王姓獄友討錢或用品，她無法滿足對方需索，竟慘遭霸凌欺壓痛毆，但管理員卻放任不管。

常新汝驗傷後提告，8月間開偵查庭時，王女坦承犯行，目前全案仍在偵查中。台中女監則回應，常新汝5月間確遭王姓受刑人毆打，管理員事發10秒內將雙方拉開，讓常女就醫，也將王女送違規房。

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(中時新聞網)