大聯盟今年是新冠肺炎重災戶，30支球隊營運虧損高達30億美元，平均每隊虧1億美元，目前各隊的借款總額達到破天荒的83億美元(約台幣2374億)！這些資金主要是球團拿來填補營運開銷，沒有觀眾進場的損失實在太慘。

總裁曼佛雷德(Rob Manfred)告訴《Sportico Monday》說：「我們正面臨史無前例的債務，毀滅性的經濟損失。」他表示從未見過如此的大規模裁員減薪，「各球團努力生存值得讚許，但也背上了更多貸款。」

多虧德州政府解禁，遊騎兵出借主場「環球人壽球場(Globe Life Field)」做為國聯冠軍賽與世界大賽場地，每場開放11500人。道奇2017年對決太空人的時候，他們主場可塞進5.5萬人，平均1張票價1800美元(那時的匯率為台幣5.4萬)，加上攤販飲食、周邊商品、停車費用，對比之下就能一窺今年有多慘。

曼佛雷德擔憂新球季如果還是閉門比賽，恐怕大家都撐不下去了。「明年還有更多困難，包括無觀眾和比賽場次的限制。我們對於COVID(新冠病毒)的認知就是它難以捉摸，以現在的條件還無法預知明年的情況，必須多等些時日再做出最佳決定。」

(中時新聞網)