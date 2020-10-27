受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，揚明光(3504)第3季稅後虧損0.48億元，累計前3季每股淨損為1.48元，展望第4季，揚明光預估，取像光學出貨將較第3季減少，微投光機第4季出貨與第3季持平或略增，生財用3D列印機及光學元件第4季出貨與第3季相當，揚明光將持續深耕各大產品線，並加速商品化，全力搶攻AR/VR、穿戴裝置、3D列印及車用等領域。

全球新冠肺炎疫情至今未止，讓揚明光營運受到不小的衝擊，揚明光第3季合併營業收入10.99億元，營業毛利1.97億元，單季合併毛利率17.9%，營業損失0.52億元，稅後淨損0.48億元，單季每股淨損為0.42元，累計前3季合併營業收入28.59億元，營業毛利5.1億元，合併毛利率17.9%，營業損失1.94億元，稅後淨損1.7億元，每股淨損1.48元。

就各產品來看，由於第3季為需求旺季，取像光學如先前法人說明會預估，出貨數量較第2季成長約30%；微投光機第3季高階機種出貨減少，雖有低階新機種量產加入，但因中國客戶備貨保守，出貨數量較第2季減少10%；生財用3D列印機及光學元件類產品第3季出貨情形較第2季增加。

展望第4季，揚明光學表示，取像光學依客戶目前下單來看，預計第4季出貨數較第3季減少；微投光機預估第4季出貨數與第3季持平或略增；生財用3D列印機及光學元件類產品預期第4季與第3季約當。

揚明光近幾年積極開發新產品及新應用，其中車用產品部分，目前揚明光車用主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達等，今年雖然全球車市不佳，但揚明光的光達產品已開始出貨，就訂單來看，下半年需求比上半年更強勁，另一個被收購的客戶量產時程未變，希望明年客戶產品可以加入，預估2022年光達產品將成為不可忽視的產品線，至於智慧頭燈，主要的Tier 1廠公司都有拿到案子，今年車用產品約佔2%到4%，至於未來很難預估，因為希望所有的產品線都能成長。

(時報資訊)