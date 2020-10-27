櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過博晟生醫(6733)申請上櫃案；櫃買中心亦公告，上櫃股票—寬宏藝術(6596)自109年10月27日起得為融資融券交易。

博晟生醫公司係以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發，申請時資本額9億2000萬元，董事長為陳德禮，推薦證券商係元大證券、德信綜合證券、群益金鼎證券及國泰證券；博晟生醫公司108年營業收入為146萬1000元，稅後淨損為1億6290萬3000元，每股淨損為2.01元；109年上半年合併營業收入為48萬5000元，稅後淨損為7011萬3000元，每股淨損為0.85元。

櫃買中心亦公告，寬宏藝術自109年10月27日起得為融資融券交易。

櫃檯買賣中心表示，寬宏藝術於107年1月4日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年10月27日起得為融資融券交易。

寬宏藝術目前實收資本額為3億元，記名股東總人數計有5669人，而持股1000股至50000股之股東人數為2045人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為25.4%。

(時報資訊)