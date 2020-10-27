網友貼出經濟學人的數據。

網友討論。

美國總統大選進入了最後的倒數計時，在一個禮拜之後美國人民就將投票選出下一屆的總統人選，全世界對於這場選舉的結果都相當關注，而現任總統川普在這段時間來的民調一直委靡不振，外界對於他連任的機會持續看衰，而近來最新的數據顯示，他今年勝選的機率僅剩下慘澹的「個位數」！

據外媒「經濟學人」的模型顯示，川普在2020總統大選中的勝率一路下滑，目前已經掉到了個位數，僅剩下4%！這個數據對比起川普照造勢時的人山人海，令人相當難以置信；而據外媒統計，全亞洲對於美國總統大選的支持度中，台灣是唯一一個「支持川普」的民眾佔多數的國家，經濟學人這次的數據更讓許多台灣網友相當難以置信。

就有台灣網友在論壇上討論這份數據，許多支持川普的民眾紛紛崩潰表示「太扯了吧，這跟造勢畫面中完全不一樣啊」、「這個假民調也太誇張，說謊都不用打草稿嗎」、「野雞雜誌啦」、「他是怎麼得出這數據的」、「美國人真的這麼討厭川普喔？」

但也有另外一派的網友開始嘲笑這群支持川普的民眾，笑說「菸粉集體崩潰」、「現在又開始不相信民調了，好可憐」、「綠共之前不是超挺經濟學人嗎？還引用來嗆馬英九」、「川普本來就沒有贏過啊，哪裡意外？」

(中時新聞網)