女星何如芸16年前嫁入豪門，跟花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，婚後生了2子，不料去年爆出婚變，夫妻倆撕破臉大放對方黑料，昔日恩愛夫妻如今對簿公堂，而斷開富尪至今已1年半左右，何如芸昨(10/26)深夜突po文，哀吐這條路還沒走完，其實至今仍會躲在角落哭泣，甚至半夜爬起來哭。

何如芸去年宣布斷開16年婚姻，雖離婚官司仍進行中，但她已全面復工，也不時會在社群分享生活點滴，乍看積極正向開始新生活，但其實不然，她昨深夜po文，表示有製作人曾問她，去年那樣心力交瘁時，怎麼還能工作？何如芸解釋：「因為當我畫好妝的時候，那就不能是我自己，我的喜怒哀樂都要努力塞在角落裡，不能想不能看」。

也因此她常常結束工作後，半夜爬起來哭，希望哭著的臉只有自己知道，「一樣的一張臉，人們愛看的是笑著的臉」，何如芸身旁也有離婚10年的朋友，狀態跟她如出一轍，那段時間朋友就是穿戴好了去上班，晚上下班回家就哭，「一開始哭一晚，後來她覺得不行，哭到她每天設定鬧鐘只能哭3小時，2小時，1小時，45分，30分，哭超過時間還自己打自己巴掌」。

對方告訴何如芸，1.01的365次方=37.78343433289，而「1.0」代表1加上0.01，也就是每天進步一點點，1年後，就能遠遠大於1，進步就很大，「進步雖然是龜速，但總會脫離那個，悲傷的自己」，而如今何如芸已經揮別婚姻1年半了，坦言天是亮了「雖然這條路還沒真的走完」，她想對自己以及所有受傷的女人說，龜兔賽跑中烏龜雖看來笨蠢，過程也很令人氣餒，但他卻是千古的贏家，「我真的也很喜歡我的笑臉，期待委屈愈來愈少，沒有怨恨，只有感謝，是真心的笑臉！」。

(中時新聞網)