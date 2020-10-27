10月23日，由魯網舉辦的「感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行聯合采風活動」圓滿落下帷幕。在7天的時間裡，台港澳媒體和山東媒體記者分別走進東營、德州、聊城、濱州等市進行采風。通過媒體的獨特視角，感受齊魯文化，多角度宣傳山東、推介山東。

啟動儀式暨媒體座談會合影

此次活動邀請了臺灣聯合報、中評社、香港大公文匯報、香港商報、澳門商報等台港澳媒體記者和大眾網、魯網、聯合日報等山東省內媒體記者參與線下采風，並通過5G+8K VR視頻直播形式，邀請臺灣聯合新聞網、東森新聞雲、台中廣播電臺、桃園記者工會等臺灣媒體參與線上報導。

參觀景陽岡酒道館

東阿阿膠股份有限公司是此次采風活動的第一站，在這裡記者們縱覽了東阿阿膠的發展歷史，瞭解了東阿阿膠精細嚴格的生產工藝及熬制過程。在台資企業東方金子塔兒童潛能培訓學校，記者們瞭解了臺胞連凰岑因愛辦學的故事。景陽岡酒道館讓記者們近距離感受到五千年的酒文化。高唐縣的李奇茂美術館及李苦禪美術館讓記者們品味了筆墨丹青裡的藝術美。行走在台資企業晉德有限公司生產車間，看小扣件、大工藝。

記者們拍攝色香味俱全的德州扒雞

來到山東德州扒雞股份有限公司，循著扒雞的香味，看「中華第一雞」的發展史；參觀吳鐘八極拳博物館，近距離感受慶雲縣非物質文化遺產——吳鐘八極拳；在東營力大王農畜產有限公司，記者們瞭解了這家專注於養豬的台資企業。金秋十月，魯台港澳記者一行來到黃河口生態旅遊區，遊大美濕地、觀野生鳥類、覽河海交匯，享受大自然帶來的神奇美景。

參觀杜受田故居

在最後一天的行程中，記者們先後來到了杜受田故居、台資企業山東六豐機械工業有限公司及山東創新金屬科技有限公司。「一座杜家宅，明清兩朝史」，在這簡樸、狹窄的古宅中，魯台港澳記者們一同探尋杜氏家族科甲鼎盛、人才輩出的秘密，感受到了杜氏文化的力量。在台資企業六豐機械，記者們感受到了「誠誠懇懇待人，規規矩矩做事」的企業文化。最後，記者們走進在國內規模最大的鋁合金材料生產基地之一——山東創新金屬科技有限公司，瞭解了公司的行業地位和未來發展前景。

創新金屬產品展覽區

創新金屬產品展覽區

本次聯合采風活動客觀真實地向台港澳民眾呈現了山東全面深化改革、持續擴大開放、實施鄉村振興戰略、新舊動能轉換工程給台資企業和臺胞帶來的新機遇、新發展，讓台港澳民眾感受到了獨具特色的當地文化，進一步增強了台港澳同胞的民族認同感、歸屬感和自豪感。此次活動採取「線上+線下」的形式，線下記者跟隨采風團進行實地採訪，線上記者運用中國移動的5G技術手段，在電腦或移動終端進行線上採訪，這種形式既增強了趣味性，又提升了活動效果。

(中時新聞網)