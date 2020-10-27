台中市一名女子今年5月租了新房，不過房東卻以「摩托車不會停中柱影響到別人，警告三次未改善」為由要求她搬走，否則要報警強制搬遷；她無奈表示，因為租屋處的停車格是在反斜坡，中柱用不好常造成整排機車倒下，而且她力氣小，練習拉中柱讓她手腕纖維化舊傷復發，批房東的要求太強人所難。

該房東以「摩托車不會停中柱影響到別人，警告三次未改善」為由，要求該女在兩個月內搬走，該女子配合找房子搬走後，房東還在點交時間百般刁難，因此她決定將經過po上網，求助網友該如何保障權益：她也在文中展示當時簽約的合約，其中一條表明「若承租人因個人生活習慣或私人問題，造成他人生活上之不便時，經勸導三次（含）以上，仍未見改善者，出租人得扣除兩個月租金，並請承租人無條件遷出，承租人不得異議」。

女子展示當時簽約的房租合約，房東竟以此要求她搬走。（圖／翻攝自爆料公社二社）

女子表示，因為房東的要求，她有請朋友特地教如何立中柱，練習好幾次，但是停車格位置剛好在反斜坡，立中柱時常常差點整排倒，「對我這種力氣小的女生真的很難，練習之後手腕纖維化舊傷又復發，連拿手機手都痛」，雖然過程中有跟房東溝通找臨停位置，但卻常被移到別人車格，房東明明可查監視器，卻都堅持不相信。

根據《東森新聞》報導，其他租客表示，房東確實有對「立中柱」特別做出規定，因為該地停車格雖然多，但都是偏狹小，因此機車若立側柱，容易會擋到隔壁機車的出入。

(中時新聞網)