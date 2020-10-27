我們都知道每天要喝足夠的水，但不能一口氣灌1000cc.的水下肚。我們也都知道不要憋尿，但卻不知道只要有尿意就跑廁所也是錯誤的方式！

保養膀胱 多喝水、多食用富含維生素A、B6和C食物

台灣婦產科醫學會前理事長、台灣婦女泌尿暨骨盆鬆弛醫學會前理事長、同時也昰美國婦產科醫學會 榮譽院士 的謝卿宏醫師指出，多喝水就是保養膀胱的第一步。喝水的原則，就是隨時要均勻（平均）地慢慢喝，最好是每小時在100～200cc左右。

飲食則要有足夠的營養，富含維生素A、B6和C的食物有益膀胱上皮，對膀胱有保護作用，所以，在台灣四季都可享用的柑橘、柚類或番茄，都是很好的選擇。除了水和水果之外，不建議飲用其他植物萃取的飲料或其相關製品。

3、4個小時解一次小便 避免膀胱萎縮變小

此外，也要適度憋尿，養成3、4個小時左右去解一次小便的習慣，千萬不要有事沒事就去上廁所，以避免膀胱因長期沒有充分擴大而萎縮變小；也不要過分憋尿，避免因為工作太忙而忘了去解小便或憋尿，容易引發膀胱炎或尿液逆流而傷及腎臟。

一般而言，最好每天做5、600次以上、甚至千次的骨盆底肌肉（或稱提肛肌）的收縮動作（像憋住大便或忍住屁的樣子），且每次都要持續收縮一兩秒鐘，才有助於保養膀胱功能；這就是常聽到的「凱格爾運動」，對於骨盆腔鬆弛與尿失禁和大便失禁，有良好的預防與治療效果。

有餘尿不要用力解尿 出現頻尿、尿急、灼熱等恐是泌尿道有異狀

有些人解完小便後，仍然覺得膀胱內還有一些尿，不解不快，就順勢用力擠一下，其實這常是不必要的，因為任何人都有可能會有一些尿解不乾淨（稱為餘尿），餘尿在30cc以下都是正常，而且餘尿常會隨年齡而增加，所以一位7、80歲的婦女，餘尿即使是100cc，也在可以接受的範圍內，所以不要用力解尿，也能達到保護膀胱的效果。

值得一提的是，正常人大約是2～3小時解一次小便，尿量常會在350～500cc 左右，並不會有頻尿、夜尿、解尿疼痛、灼熱、尿急，解尿也不必用力，不會尿不乾淨、解尿困難，也不會漏尿、血尿；如果出現上述的情況，可能是生殖泌尿道有問題，務必要去泌尿婦科尋求診治。

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(中時新聞網)