知名網紅「放火」（李育群）被爆夜宿JKF女郎青青家中，被其男友強拍全裸影片、勒索25萬脫身，事後在爸爸和律師的陪同下報警，並特別拍片說明事情的來龍去脈，但基於偵查不公開，不便多說什麼。26日，他突然上傳一支新影片，特地跟粉絲報平安。

放火上月16日參加「Crazy Man瘋男」的中秋派對邂逅F奶網紅青青卻踩雷，本來打算私下喬攏，但在報警時見到幾位記者，事情才被公諸於世，預定要更新的內容只好暫緩，並在24日先拍攝道歉影片，他強調與青青僅是借住朋友家的關係，沒有發生如外界傳言般的行為，基於偵查不公開，詳細情況不能多說。

公開回應兩天後，放火26日再度更新YouTube頻道，雖然內容是分享考到駕照後開車上路的vlog，跟仙人跳一點關係也沒有，仍在留言處安慰粉絲：「大家不用擔心，我不會做出任何傷害自己的事情的。各位我們下次見！」並樂觀地表示「明天會更好」，許多粉絲看了紛紛湧入留言打氣、關心。

據了解，放火下榻青青位於台北市的套房過夜，遭自稱是青青男友的人闖入，身邊還有4名壯漢，逼迫放火拍全裸道歉影片並勒索25萬，為了不讓不雅照流出，放火答應付款，且雙方到案都稱已刪除，不明白裸照為何瘋傳網路，只要搜尋「放火」關鍵字，就能找到「仙人跳照片」相關。不過，警方表示散播裸照已涉嫌妨害秘密，最重可蹲2年監獄，呼籲民眾勿以身試法。

(中時新聞網)