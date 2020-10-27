歐美疫情爆發、股市下挫，台股加權指數27日開低在12,867.77點，台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股連袂下跌，指數早盤跌破5日、10日線。

受到歐美新冠肺炎確診人數激增、美國國會的紓困協商，依舊充滿不確定性的衝擊，美國四大指數10月26日全面下挫。

道瓊工業平均指數10月23日下跌2.29％（650.19點）、收27,685.38點，跌破50日移動平均線，創10月2日以來收盤新低，這是9月3日以來最大單日跌幅。

那斯達克指數下跌1.64％（189.34點）、收11,358.94點，創10月6日以來收盤新低。費城導體指數下跌2.19％（51.78點）、收2,308.45點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美股重挫台股免不了下跌，但應會相對抗跌，主因是台灣科技產業基本面狀況不差，只有評價偏高的問題，由於2016年美國總統選舉，亞洲股市先大跌之後，才跟著美股上漲，投資人有戒心，不願在選前積極進出，導致成交量萎縮，但其實只要釐清現在的情勢，跟2016年的不同，就不會被這樣的擔憂所左右。

范振鴻認為，歐美廠商預防歐美疫情大爆發，再次阻礙出貨，因而提前下單，台灣科技產業接單爆滿，在半導體產業景氣熱絡支撐下，台股雖會跟跌美股，但應該相對抗跌。

(工商 )