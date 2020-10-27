新冠肺炎確診數激增，以及華府能否在選前通過新一輪財政紓困方案的不確定性，使美國經濟復甦前景蒙上陰霾，周一美股在清淡交投中重挫，道瓊指數大跌逾650點，標普500指數創下4周來最大單日跌幅。

美國、俄羅斯與法國的新冠肺炎確診數創下單日新高，且美國因新冠肺炎住院的人數已躍升至兩個月新高。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）所做的統計，過去7天美國新冠狀病毒確診數每日平均增加68,767例，創下新高紀錄。僅在周日一天，美國就新增逾60,000例。在太陽帶各州爆發疫情後，美國上周五、周六的單日新增病例都超過83,000例，打破7月創下的約77,300例最高記錄。

周一收盤，道瓊工業平均指數跌650.19點或2.29%，為27,685.38，創下9月3日來最大單日跌幅，並為10月6日來首度跌破28,000點，使本月以來的漲幅盡數回吐。道指盤中一度暴跌965.41點或3.4%。

標普500指數下跌64.42點或1.86%，為3,400.97點，創下4周來最大單日跌幅。

那斯達克綜合指數下挫189.35點或1.64%，收在11,358.94點。

美國各交易所交易量總計為87.2億股，低於20日均量（89億股）。

易受防疫限制措施影響的旅遊股大跌，標普1500航空股指數重挫約5.6%，而嘉年華遊輪集團（Carnival Corp）跌8.66%，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises Ltd）跌9.65%，在標普500指數成分股中跌幅最大。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，對新冠肺炎疫情捲土重來的擔憂，以及共和黨與民主黨仍無法就財政激勵方案達成協議令投資人感到不安，這些是導致今日下挫的兩個最大因素。

受油價跌逾3%拖累，能源股指數大跌3.47%。對經濟局勢敏感的工業與金融類股亦表現疲弱，分別下挫2.50%與2.23%。

Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip表示，從我們客戶的角度來看，這些不確定性使他們留在場邊，一般而言，會出現欠缺買盤的現象。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）繼續就新冠援助方案進行協商。佩洛西發言人表示，議長對於在選前達成協議仍感到樂觀。

因11月3日大選的不確定性升高，華爾街恐慌指數創下逾7周來新高。隨著川普與民主黨對手拜登進入競選活動的最後一周，已約有6000萬美國人完成投票，打破了提前投票的記錄。

財報季將於本周進入最高峰，蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書等大型美國科技公司都將陸續公布業績。除了醫療保健股和消費必需品類股之外，科技股料將是獲利較去年同期增長僅有的三個產業之一。

軟體公司甲骨文（Oracle Corp）下挫逾跌4%，因其德國同業思愛普（SAP）放棄中期獲利目標，並警告公司營運從疫情復甦的時間可能超出原先預期。

孩之寶公司（Hasbro Inc）大跌9.35%，因疫情導致電影與電視節目製作延後，上季調整後營收下滑。

居家辦公受惠股亞馬遜、Zoom Video Communications，以及電子遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）與Take-Two Interactive Software Inc逆勢走高。

(時報資訊)