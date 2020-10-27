台中市西屯區清晨近4點30分，一輛新車市價逾700多萬元，被稱為「海神」白色瑪莎拉蒂跑車，自撞路邊的公車亭。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「碰！」台中市西屯區文心路三段26日清晨近4點30分，民眾還在睡夢中，忽然傳出一聲撞擊巨響，一輛新車市價逾700多萬元，被稱為「海神」白色瑪莎拉蒂跑車，自撞路邊公車亭

台中市今晨四點多發生跑車衝撞候車亭，從監視器見出駕駛疑從正駕駛座落跑，離開時還回頭看一眼車子撞壞的情況，警方正進一步調查是否有頂替駕駛情事。（民眾提供／盧金足台中傳真）

，汽車右邊前車頭撞毀，幸安全氣囊爆開保護駕駛人和乘客，警消獲報到場，一名乘客受傷送醫，23歲張姓駕駛直到8點多到案，向警方表示，他只是在旁邊講電話並未落跑，經警方酒測，酒測值零未酒駕，警方進一步釐清肇事原因與責任。

目擊的民眾驚呼，還好清晨文心路人車少，否則撞到路過人車，或候車民眾，衝擊力大，後果不堪設想。（民眾提供／盧金足台中傳真）

張姓駕駛向警方供稱，坐在後座的林姓男子是他的老闆與友人，這輛跑車則是老闆友人的，車上三人都不是車主，發生撞車後，他是跑去找拖吊車和車商，否認是落跑，也表示與乘客並有帶車上發生爭吵，但後續要為維修費用不貲，付出慘痛代價。

今日清晨4點多，天色還未全亮，文心路上發生一起交通事故，一輛價值不菲的白色進口車瑪莎拉蒂，竟自撞公車候車亭，造成車頭半毀，後輪損壞，連汽車擋風玻璃右都出現撞痕，無辜公車亭柱子被撞歪，玻璃碎裂。

這輛高價跑車撞到公車亭時，民眾見車內有三人，但警消到場時只有兩人，其中一名乘客受輕傷送醫，張姓駕駛可能並非車主，在發生車禍後疑似落跑，直到3個多小時後，在上午8點才到案，張男向警方表示，他當時是在旁講電話，只是沒表明是駕駛，並未離開現場。

目擊的民眾驚呼，還好清晨文心路人車少，否則撞到路過人車或候車民眾，衝擊力大，後果不堪設想。

警方表示，23歲張姓駕駛，載著兩名乘客各為41歲、54歲的林姓男子，今日清晨4時28分在西屯區文心路三段附近，發生一輛自小客車由文心路外側車道行駛往台灣大道，車主自稱因一時不注意，自撞文心路人行道上的公車等候亭，駕駛未受傷，乘客受傷。

台中市警察局第六交通分隊長張木榆表示，警方到場發現駕駛沒有在車上，張姓駕駛到案後，無法正確回答過程，只稱他在車禍後只在旁邊觀看，後續將對兩名受傷民眾進行調查，也要調閱監視器，進一步調查是否有發生頂替駕駛情事。

(中時 )