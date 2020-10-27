台南市玉井區盛產芒果，玉井社區發展協會為推廣在地農產，社區媽媽們集思廣益，研發出芒果油飯、芒果青滷肉割包、香蕉情人果捲，成立「玉井社區小舖」，到集擺攤銷售，消費者試吃後大感驚豔，社區總幹事張鍠漳表示，希望藉此推廣芒果加工品多元食用方式，同時增加社區收入，帶動社區發展。
每年端午節，玉井社區發展協會志工們都會綁粽子發送給里民和獨居老人享用，並贈送弱勢團體，也開放里民訂購，籌社區運作基金，多年下來粽子美味聲名遠播，每到端午供不應求。
前年開始，在台南市文化局輔導下，為了發展社區特色產業，玉井社區夥伴們發現附近里民們以開店做生意為主，外食盛行，因此製作手工饅頭推出網購，也到各農產市集擺攤銷售，沒想到大受好評。
今年社區夥伴再接再厲，婆婆媽媽們集思廣益研發新產品，其中陳鄭快阿嬤曾是跟著總鋪師四處辦桌的二廚，製作油飯非常拿手；陳張美麗阿嬤曾開過自助餐店，做菜非常有經驗，大家試著在油飯中加入社區志工烘烤的凱特芒果干，增加酸甜風味，配上清脆小黃瓜，完成一道與眾不同的芒果乾油飯。
這次研發新菜色還有鳳梨花割包、情人果割包、香蕉情人果捲，都加入了在地農產加工品，而且都很方便拿著食用。社區執行長葉承鑫表示，現在香蕉價格低迷，因此這次也嘗試以香蕉搭配情人果、蔬菜，以玉井街上老店製作的潤餅皮包捲，都是志工們嘗試多次後才選出最合適的比例。
張鍠漳說，社區志工雖然不多，但大家都很團結合作，有的負責研發、製作，有的負責擺攤販賣，玉井社區人口老化嚴重，未來若產品的收入增加，也可以作適當的分配與使用，將盈餘部分作為社區公積金，同時提撥部分作為弱勢關懷的基金。
玉井區公所表示，玉井社區在社區營造方面相當投入，運用在地食材創新食品，不僅增加社區收入並用在社區公益，實值得其他社區鼓勵及效仿。
(中時 )
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