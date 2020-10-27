玉井社區小舖到市集擺攤販售自製的手工饅頭、芒果油飯，盈餘助社區發展。（劉秀芬攝）

玉井社區志工夥伴們集思廣益研發各項產品。（玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

社區媽媽集思廣益把鳳梨花果乾加入傳統風味的割包裡增加口感和風味。（玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

鑒於香蕉價格目前不穩定，志工突發奇想將香蕉與蔬菜入菜，美味又好吃。（玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區盛產芒果，玉井社區發展協會為推廣在地農產，社區媽媽們集思廣益，研發出芒果油飯、芒果青滷肉割包、香蕉情人果捲，成立「玉井社區小舖」，到集擺攤銷售，消費者試吃後大感驚豔，社區總幹事張鍠漳表示，希望藉此推廣芒果加工品多元食用方式，同時增加社區收入，帶動社區發展。

每年端午節，玉井社區發展協會志工們都會綁粽子發送給里民和獨居老人享用，並贈送弱勢團體，也開放里民訂購，籌社區運作基金，多年下來粽子美味聲名遠播，每到端午供不應求。

前年開始，在台南市文化局輔導下，為了發展社區特色產業，玉井社區夥伴們發現附近里民們以開店做生意為主，外食盛行，因此製作手工饅頭推出網購，也到各農產市集擺攤銷售，沒想到大受好評。

今年社區夥伴再接再厲，婆婆媽媽們集思廣益研發新產品，其中陳鄭快阿嬤曾是跟著總鋪師四處辦桌的二廚，製作油飯非常拿手；陳張美麗阿嬤曾開過自助餐店，做菜非常有經驗，大家試著在油飯中加入社區志工烘烤的凱特芒果干，增加酸甜風味，配上清脆小黃瓜，完成一道與眾不同的芒果乾油飯。

這次研發新菜色還有鳳梨花割包、情人果割包、香蕉情人果捲，都加入了在地農產加工品，而且都很方便拿著食用。社區執行長葉承鑫表示，現在香蕉價格低迷，因此這次也嘗試以香蕉搭配情人果、蔬菜，以玉井街上老店製作的潤餅皮包捲，都是志工們嘗試多次後才選出最合適的比例。

張鍠漳說，社區志工雖然不多，但大家都很團結合作，有的負責研發、製作，有的負責擺攤販賣，玉井社區人口老化嚴重，未來若產品的收入增加，也可以作適當的分配與使用，將盈餘部分作為社區公積金，同時提撥部分作為弱勢關懷的基金。

玉井區公所表示，玉井社區在社區營造方面相當投入，運用在地食材創新食品，不僅增加社區收入並用在社區公益，實值得其他社區鼓勵及效仿。

(中時 )