陸媒《環球時報》27日刊出大陸尚道社會研究所研究員曹朝龍文章指出，最近美台歐日與澳印日有兩個關於「重組產業鏈」的消息，引起輿論關注。美國政府試圖「全面擺脫對中國的依賴」，打造一個所謂民主國家的產業鏈，這不僅違背了產業鏈形成的市場經濟規律，也不符合中國經濟過去40年發展的事實。

曹朝龍表示，最近兩個「重組產業鏈」，一個是由美國在台協會（AIT）與台灣外交部、經濟部、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會合辦的「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」。另一個則是澳洲、印度和日本3國貿易部長虛擬會議，決定啟動「供應鏈韌性倡議」（SCRI）。

文章指，這兩個會議都是在中美關係日益緊張的局勢下召開，似乎有意配合美國主導的重整全球產業鏈、「遏制中國」的戰略，外界的評論也傾向認為這兩場會議均發出了以政治理由實現產業鏈「脫鉤」的訊號。

文章稱，作為製造業大國的中國，由於工業門類較為齊全，經常被視為「產業鏈最為完整的國家」。但是中國完整產業鏈條的形成並不是基於人為的、政治的有意打造，而是順應全球化趨勢，在改革開放的過程中遵循市場和經濟規律的結果。

據統計，美國在華投資企業約6.7萬家，大約60％的投資為製造業領域。其中相當一部分，包括像輝瑞這樣的藥業巨頭在中國的分公司，更多是在中國採購、中國生產、中國銷售。這些在華企業或分公司在生產上與美國聯繫不大，只是每年把在中國賺的巨額利潤匯回美國。由於這些美企的市場本來就在中國，如果搬回本土既不可能在美國生產再運到中國銷售，又不可能在美國銷售，因為美國本土的供銷原處於平衡狀態。

中國在8月份的對美出口同比增長了20.0％，較7月提高7.5個百分點，升至年內最高；自美國進口增長了1.8％，當月對美貿易順差為342億美元，同比增長27％。可以看出，即使面對美國的全方位打壓，中美貿易數字也遠遠超過了預期。

曹朝龍認為，但是，由於美國接下來還有可能採取包括建立基於意識形態和價值觀的「小圈子」孤立中國；通過行政高壓手段開展對華科技戰、切斷高科技產品的供應；通過貿易戰、關稅等措施壓迫中國；通過稅收、補貼等經濟優惠強令關係戰略安全的跨國企業離開中國；通過軍事碰瓷、發動局部熱戰惡化營商環境等手段。短期內，這些手段會對中國的企業製造障礙，對國民經濟造成一定傷害。

曹朝龍強調，然而，從長遠來看，這些困難又是暫時的。從人類發展的歷史經驗來看，凡是違背經濟規律的行動很難有持久性。中國自身有著強大的生產能力和巨大的消費市場，堅持雙循環戰略，用意識形態拼湊的產業鏈最終會像建立在沙灘上的建築而土崩瓦解。

(中時 )