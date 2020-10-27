拜登次子韓特

美國民主黨總統候選人拜登兒子次子韓特筆電送修未取回，內部硬碟被取出後，陸續驚爆他與14歲姪女娜塔麗（Natalie Biden）發生不當關係等醜聞。一波未平，如今又傳出，他不但和前總統歐巴馬的大女兒吸毒，還和她發生關係的消息。

而美國總統川普在和拜登進行選前最後一場辯論時，便酸道，這是「來自地獄的筆電」。據《國際財經時報》（IBTimes）26日報導，筆電中的照片顯示，他們在疑似吸食古柯鹼時，用歐巴馬大女兒瑪莉亞（Malia Obama）的信用卡「刷卡」。

在另一張照片中，一名裸體男子從後抓著一名非裔女性的頭髮，在床上啪啪啪。許多網友認為，男主角是50歲的韓特，而女主角則是22歲的瑪莉亞。有人甚至指出，女主角右大腿上和瑪莉亞一樣，都有類似的胎記。

然而，堅稱這是選舉陰謀的人說，這是共和黨有心人士抹黑拜登的手法。除了《國際財經時報》外，《太陽報》（The Sun）等媒體也廣泛報導相關新聞，不過稍後已將網頁刪除。

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(中時新聞網)