永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)今（27）日登錄興櫃交易，每股參考價為39.5元。由於疫情帶動市場對家紙及潔品需求，2020年前三季自結獲利已提前創高，開盤即以上漲13.92％的45元開出、最高上漲57.22％至62.1元，早盤維持逾30％漲幅，蜜月行情甜蜜。

全名永豐餘消費品實業的永豐實1986年10月29日設立，為台灣在地最大家庭用紙製造商，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。生產據點跨足兩岸，包括位於台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山的紙品廠，以及台灣桃園的潔品廠。

永豐餘近年陸續推動旗下子公司IPO上市，希望透過更多元籌資管道帶動子公司成長，母公司亦可回收部分資金、再投入新事業育成。其中，目前實收資本額24.49億元的永豐實，於8月11日公開發行生效，永豐餘集團綜合持股自100％降至71％。

永豐實旗下包括不同定位的「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」及實惠好用的「得意」，並代理銷售幫寶適紙尿褲系列。2020年上半年紙品、潔品、其他營收占比分別為88％、5.93％、6.07％。

受惠產品組合轉佳、生產效率提升，永豐實2019年合併營收105.48億元、年減10.06％，但毛利率22.38％、營益率7.38％，優於前年15.48％、2.52％。歸屬母公司稅後淨利4.64億元、年增近1.9倍，每股盈餘（EPS）1.92元，優於前年追溯調整後的0.66元。

永豐實2020年前三季自結合併營收74.59億元、年減5.22％，毛利率31.98％、營益率15.86％。受惠處分全資子公司北京永豐餘家紙、認列處分收益約3.35億元，帶動稅後淨利達11.51億元、每股盈餘4.66元，已超越去年全年、提前改寫新高。

展望後市，永豐實除致力精進調整產品組合及生產結構，亦將因應消費者結構及市場需求變化，繼續深耕紙品市場、擴大潔品市場，發揮旗下永昇圃擁有的研發製造優勢。總經理徐志宏表示，如未來寵物及熟齡族群消費商機顯現，將據此開發相關紙品、潔品等商品。

(時報資訊)