歐洲市值最高的科技公司思愛普（SAP）下修2020年財測，並放棄中期獲利目標，股價應聲創下24年來最大單日跌幅，受此拖累，周一歐洲股市大跌，德國股市創下近4個月新低。

歐洲與美國的新冠肺炎疫情急速升高，周一美股早盤開低走低，道瓊指數跌逾600點，亦打擊市場信心。上周六歐洲成為繼拉丁美洲之後，第二個新冠肺炎死亡病例超過25萬人的地區。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）所做的統計，過去7天美國新冠狀病毒確診數每日平均增加68,767例，創下新高紀錄。在太陽帶各州爆發疫情後，美國上周五、周六的單日新增病例都超過83,000例，打破7月創下的約77,300例最高記錄。

周一收盤，泛歐Stoxx 600指數大跌1.81%，為355.95點，為全日最低點。德國DAX指數重挫3.7%，思愛普暴跌近22%。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「思愛普的悲觀，對於全球經濟持續復甦的希望不是好兆頭。」

歐洲科技股指數重挫7.4%。 歐元區藍籌股指數下挫近3%，最易受到防疫限制措施衝擊的旅遊與休閒股下挫3.3%。

此外，英國富時100指數收跌1.16%，法國CAC 40指數跌1.91%，義大利富時MIB指數跌1.76%，西班牙IBEX 35指數收跌1.4%。

受原油價格急挫逾3%打擊，石油巨頭道達爾（Total）與荷蘭皇家殼牌下挫逾2.8%。

醫療保健股仍然抗跌。阿斯利康恢復在美國的新冠疫苗臨床試驗，以及其疫苖試驗出現好消息，股價上漲1.7%。

(時報資訊)