國民黨革實院長羅智強發動20輛「新聞自由公車」，要行經行政院各 60天，呼籲行政院長蘇貞昌別當「關新聞台的民主罪人」。羅智強今在臉書公布20輛公車路線及車號，宣布若有人集滿20輛公車照片，就送一本他的絕版詩集。

羅智強在臉書以「永遠的行動派：就是羅智強」為題發文說，新聞自由怎麼走？就在大都會客運：5、14、20、49、262、274、652各路線其中有珍寶的20輛公車，搭載著我們的呼籲：蘇貞昌～～別當關新聞台的民主罪人還有一輛，車王中的車王，搭載著兩面民主公車廣告。

他說，如果大家想發揮抓寶可夢的精神，來捕獲我們的民主公車的話，詳細的車牌資訊如下：

5路：547-U3、543-U3、541-U3

14路：455-U3、470-U3、468-U3、451-U3、515-U3

20路（常有野生柯文哲出沒)：301-U3

49路：307-U3、476-U3、475-U3

262路：FAA-030

274路：513-U3、509-U3、520-U3

652路：001-U3(一車兩面)、007-U3、848-U3、009-U3

羅智強說，有人可以集滿這20輛公車的照片，他就送一本他出的、已經絕版的詩集；從中和到行天宮，從新莊高中到內湖，歡迎大家來捕獲，野生的民主公車；他出的「伊羅寓言」，只要每售3本，小強公車，就多跑一天。

(中時 )