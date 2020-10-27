受到新冠肺炎疫情衝擊，士林夜市日前傳出已經倒閉100多家攤位，生意掉到僅剩1成，慘不忍賭，對此網路觀察家「宅神」朱學恒今天翻出9年前寫士林夜市崩壞的文章，神準預言了士林夜市如今的慘狀，指大家都賺快錢，房東也貫徹壓榨到底的邏輯，「一切就是註定的終局啊」。

由於疫情造成國際間觀光停擺，沒了國外觀光客的士林夜市已經撐不下去，店一家接著一家倒閉，當地攤商更透露「該倒的都倒光了，沒看過士林這種慘況！」來客僅剩1成，就連台灣人自己也不想去士林夜市逛。

朱學恒看到士林夜市的衰敗，也在臉書PO出他9年前寫的文章「崩壞的士林夜市」，當時正是陸客源源不絕，生意如日中天的時刻，他卻批評士林夜市每家都賣一樣的食物，全部都是十全排骨、羊肉湯、牛肉麵、花枝羹、臭豆腐、蚵仔煎等，而且比以前要難吃很多倍，抱怨士林夜市已經崩壞，根本是複製品夜市，沒有特色，能不去就不去。如今看來是精準預言了士林夜市倒閉潮的結局。

朱學恒說，9年前寫這篇文還被士林夜市自治會尻了一頓，說哪有哪有，但現在看到士林夜市這個樣子，他也不是要落井下石，「只是覺得大家都賺快錢，房東也貫徹壓榨到底的邏輯」，感嘆一切就是走向註定的終局。

對此，網友紛紛留言，「一窩蜂是台灣特有文化」、「士林夜市坑殺外地觀光客至少20年了！」、「廟口那裡還是不錯的，地下室的就根本不想去了」、「做不到品質與特色，被市場淘汰只是剛好」、「國內夜市都一個樣，老街也都一模一樣賣同樣的東西」。

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

(中時新聞網)