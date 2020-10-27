復旦大學國際問題研究院研究員林民旺27日在大陸鷹媒《環球時報》撰文指出，10月27日，第三次印美外交部長＋國防部長的「2＋2」對話將在新德里舉行。該機制被視為川普政府時期印美關係發展的標誌性事件，而此次對話更是新冠疫情暴發以來，印度外交戰略調整的一場「豪賭」。

林民旺表示，印美「2＋2」對話機制於2018年啟動。本次是2019年5月莫迪獲得連任後，兩國舉行的第二次對話。在這次對話中，備受外界關注的是兩國簽署《地理空間合作基本交流和合作協定》（BECA）。一旦簽署，意味著印度完成了正式加入美國防務「盟友」的歷程。

文章表示，近些年來，印度陸續簽署了美國防務「盟友」的基礎軍事協議，包括2002年印美簽署的《軍事資訊總體安全協定》， 2016年簽署的《後勤切換式通訊協定備忘錄》，和2018年簽署的《通信、相容性和安全協定》。BECA的簽署，將為印度獲得美國衛星資料支援，說明其提高導彈及軍事武器的精確度。另一方面，也意味著印度已經將自己的防務和安全牢牢地捆綁在美國的「戰車」上了。

林民旺稱，值得注意的是，這次對話所選擇的時間點。川普政府能否實現連任，答案將在一周後揭曉。印度選擇此時迫不及待地同川普政府舉行對話，顯然是防止印美關係「大局」可能因為美國大選出爐而生變。另一方面則說明，莫迪政府認為現在與川普政府達成協議，要比同塵埃落定後的下屆美國政府談判更容易獲得更高的談判價碼。

文章指，「鎖定」印美戰略關係，並成為美國的「准盟友」，避免莫迪政府在國內議題上受到整個國際社會的批評。另一方面，實現了印度要藉美國之手「抵制」中國大陸在南亞的影響力拓展。為此，印度甚至寧願部分放棄其作為「南亞霸主」地位的訴求。

今年9月，美國與馬爾代夫簽署《防務和安全關係框架》後，印度一反常態表示歡迎。10月初，美國副國務卿史蒂芬·比根訪問印度時，印度甚至推動比根同不丹和孟加拉的接觸和訪問。同樣，蓬佩奧在「2＋2」對話後，將繼續訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、印尼，聲稱要同這些國家討論「關於自由國家如何共同抵抗中國共產黨構成的威脅」的問題，印度同樣予以默許支持。中國大陸仿佛真的成了印度在南亞和印度洋的「心腹之患」，而美國卻成為印度可以借重的力量。

林民旺強調，新德里的這一戰略豪賭不會沒有代價。隨著印度深度融入美國的盟友體系，作為印度最信任的戰略夥伴俄羅斯同樣面臨著兩難的選擇，畢竟美國的「印太戰略」同時是指向俄羅斯的。而且，美國與伊朗關係的緊張，同樣導致了伊朗與印度戰略夥伴的弱化。印度在戰略上站隊美國的同時，必然要承受削弱印俄、印伊關係的代價。

(中時 )