疫情重創全球經濟，特別是石油需求，讓油業被迫併購整合，曾被譽為前香港首富李嘉誠旗下最賺錢提款機赫斯基能源(Husky Energy)也不例外，其家族持有約69.5%股份的該公司今年內股價已暴跌71%，換算相當於他財富蒸發近250億人民幣(約1100億台幣)。李嘉誠只好放手讓赫斯基能源與油砂西諾沃斯能源(Cenovus Energy)合併。

赫斯基能源最大股東是李嘉誠名下集團和記黃埔40.2%，李嘉誠私人還有29.3%持股，也是其在加拿大最大投資。合併案成立後新公司以西諾沃斯能源名義營運，原西諾沃斯股東持有61%股份，原赫斯基股東持有39%，因此換算後李嘉誠與和記黃埔共約持有新公司27%股份。

與去年同期相比，赫斯基今年前2季營收下滑近55%，而且從去年同期淨賺3.7億加元變淨虧3.04億加元。該公司股價也由去年最終交易日收盤價10.57加元跌至3.17加元，市值約蒸發70億加元。

併購赫斯基的西諾沃斯今年狀況也不好，股價也重挫約60%，因此雙方決定聯手求生，新公司預計會成為加拿大第3大石油與天然氣商，每日產出油砂與天然氣相當約75萬桶石油。

李嘉誠1986年以32億港幣購得赫斯基40%股份，並讓其投資的皇家銀行也入股，1991年又以17.2億港幣收購Nova集團所拋出股份。赫斯基在2008年5月股價曾達歷史最高點49.86加元，市值高達約302億加元，有消息稱歷年來李嘉誠家族從該公司分紅超過百億加元。

除在加拿大折戟沉沙，李嘉誠其餘投資也受疫情嚴重打擊，本月初他重金投資的英國最大連鎖酒吧Green King有25家門市永久關閉，裁員800人；他在大陸因出售物業套現被質疑撤資，已數度被迫出面澄清。此外，他蟬聯21年香港首富地位也讓給跨國快遞公司順豐控股創辦人王衛，王衛雖是上海出身，但7歲就移民香港，有香港護照，順豐也是在港創辦。

(中時新聞網)