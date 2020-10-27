根據韓國央行(BOK)最新數據統計，韓國第3季經濟已不再出現負成長，轉而變成趨緩地正成長，這也是從新冠肺炎年初開始肆虐全球之後，韓國經濟今年來首次傳出正成長佳音。

在過去7到9月第3季中，韓國國內生產毛額(GDP)竟出現1.9%正成長，一掃上半年負成長陰霾，今年第1季為負1.3%，上一季更是衰退到3.2%負成長。同時，這次所最新公布最新季度經濟數字，也繼10年前2010年第1季以來，經濟成長最快速的一季。

韓國央行補充，第3季內出口成長率為15.6%，這都是拜汽車與半導體出貨暢旺所賜。在國際社會紛紛祭出更嚴格疫情規範之際，跟出口相比，韓國國內支出卻受到8月中疫情似乎加重影響，仍然是疲弱不振。

就以9月出口出貨量年增率為7.7%，這突然而來復甦是因為國際主要市場重開貿易大門，也讓上個月出口刷新過去7個月來最佳紀錄。企業在第3季設備投資也不手軟，使得季增率為6.7%。期間，個人與政府兩造投資方向，則是走不同的路：個人投資微微下降0.1%，政府則是小增0.1%。

產業細分來說，第3季製造業出口季增7.6%，比下跌8.9%第2季來說，是有長足進步。其他產業像建築業在同期則下跌5.5%，服務業則增加0.7%。

(時報資訊)