路透社報導，消息人士周二透露三星電子旗下顯示器部門已經獲得美國當局許可，可以繼續向華為技術公司供應某些顯示器面板產品。

美中關係正處於數十年來最嚴竣的時期，華盛頓當局一直在推動各國政府排擠華為，宣稱這家中國電信巨頭會將數據交給中國政府去從事間諜活動。華為已否認美方指控。美國的新規定已自9月15日起生效，禁止美國公司為華為供應商品與提供服務。

三星顯示器拒絕對此消息發表評論。該面板大廠的OLED螢幕大客戶包括三星電子與蘋果公司。

華為尚未對此消息置評。

目前尚不清楚三星顯示器能否將OLED面板出口給華為，因為供應鏈中其他製造面板所需零件的企業也必須獲得美國許可。

三星的競爭對手樂金顯示器上周四表示，樂金與其他公司，包括大多數半導體公司，都需要獲得美方許可，才能恢復與華為的業務。上個月英特爾宣布已經獲得美國當局的許可，可以繼續向華為提供部分產品。

(時報資訊)