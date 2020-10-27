野村投信最新台股策略報告，預估明年台股企業獲利年增可達12.1%，明年的主流仍是聚焦在「成長斜率」，明年傳產股將出現驚人的成長斜率，包括:塑化、造紙、貨櫃航運、汽車、運動相關供應鏈。

以全球運動服飾市場而言，野村投信預估明年將恢復成長，至2021年CAGR約5.5%，達2549億美元規模，2023年規模預計達4651億美元；因應疫情，電商為各品牌及通路積極發展之策略，縮短交期為必要條件，中小型代工廠將陸續被淘汰。國內相關服飾及鞋業代工廠商將受惠此波供應商之重整，大者恆大趨勢持續。

台灣運動服飾成衣大廠今年下半年其實就已經嗅到了復甦動能，聚陽就表示，最近接單火熱，能見度已經看到明年中。董事長周理平樂觀表示，明年上半年兩位數成長只是基本數，公司營運表現可望超越2019年疫情發生前。

由於客戶給的訊息相當具體，聚陽正在全力規畫明年度的擴產計畫，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作，估計聚陽明年整體產能將大增兩成至三成。

聚陽同時也規畫結盟國內超商龍頭統一超，推出簡易版的P1隔離衣，提供民眾搭機、或是外出購物時，可以多一層保護。面對「後疫情時代」下，聚陽希望讓防疫用品變成獲利的新引擎。

(時報資訊)