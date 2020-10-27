三星有鑑於台灣旗艦智慧型手機逐漸走向分眾化，其中2~3萬價格帶「輕旗艦」市場銷售較去年同期成長逾兩成，且後勢持續看好。瞄準市場成長動能，三星宣布，在台推出大容量Galaxy S20 FE 5G 8+256GB版本，透過分眾化的布局，在5G元年搶佔更多市占率。

三星評估認為，目前台灣智慧型手機市場已逐漸走向分眾化，如過往對於旗艦定義為售價在2萬元以上產品，然而，未來可能隨著對生活品味的追求不同，產生輕旗艦、超旗艦、奢華旗艦等類別，三星認為在台灣帶動旗艦產品銷售的機會點，主要來自於兩大因素，即5G和生活型態的改變，雖然目前台灣消費者對5G仍處於教育期，尚未感受到殺手級應用，但隨著業者5G涵蓋率及5G產品線的完整，將促成換機動能。

Galaxy S20 FE 5G承襲了Galaxy S20 5G旗艦系列的精華規格與功能，搭載6.5吋O極限全螢幕讓，搭配4500mAh超大電量，此外，Galaxy S20 FE 5G亦支援IP68防水防塵、Samsung Pay、無線充電及反向充電等便捷功能。Galaxy S20 FE 5G 8+256GB版本將推出療癒藍、清新白兩色，單機建議售價25,990元，預計11月初於三星智慧館、三星商城等指定通路上市。

(時報資訊)