洛杉磯道奇在今年季後賽場均能拿下5.76分，除了席格（Corey Seager）打出代表作外，「瘋狂麥斯」曼西（Max Muncy）也默默進帳14分打點，聯手幫助道奇打進世界大賽，距離奪冠只差一哩路，也讓人難以想像，3年前遭「魔球軍團」奧克蘭運動家棄用的曼西，如今卻成道奇奪冠之路上一塊重要拼圖。

曼西2015年升上大聯盟，不過當時在運動家成績並不優異，2年賽季下來只繳出1成95打擊率、5轟的成績單，到了2017年春訓，他出賽7場比賽，打擊率1成25依舊不理想，運動家在球季開打前就將他釋出。

曼西離開運動家後，道奇隨即用小聯盟約網羅加盟，而他2017年賽季也都待在小聯盟，繳出12轟、.905 OPS的成績單，隔年被升上大聯盟，2018、2019年賽季，連續2年單季打出35轟一鳴驚人，讓他成為球隊主戰內野手。

曼西今年例行賽雖然陷入低潮，但打擊手感卻在季後賽逐漸升溫，17場比賽打出14分打點，在球隊中僅次於席格的19分打點，其中曼西在世界大賽5場比賽，繳出3成89打擊率、6分打點以及1.133 OPS的表現，不僅如此，他在今年季後賽共獲得20次保送，僅次於2002年邦茲（Barry Bonds）的27次，不過在那27次保送之中，有13次是敬遠保送。

回顧曼西過去3年在道奇的亮眼表現，很難想像他今時今日竟是道奇奪冠之路上一塊重要拼圖，如今球隊也差一步就能奪下睽違32年來首座世界大賽冠軍，他近日受訪時也坦言，當初運動家將他釋出，也成為他未來進步的最大動力：「對任何人來說，總是會有這樣的動力，如果你被球隊釋出或是交易掉，總是會有這樣的動力。」

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(中時新聞網)