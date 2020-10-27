蘋果（Apple）在今年推出的iPhone 12中沒有附上EarPods有線耳機以及充電器，讓是否需要額外選購耳機以及充電設備，成了今年果粉需要事前考量的需求。知名財經外媒報導，蘋果有準備在2021年更新耳機產品線，推出全新的AirPods 3以及第二代AirPods Pro，無疑將會讓喜愛蘋果自家無線耳機的消費者，帶來更多選擇。

財經外媒指出，蘋果有意在2021年更新AirPods的產品線，首先包含推出AirPods 3。據了解蘋果計畫讓AirPods 3採用更接近AirPods Pro的造型，可能採用可更換耳塞的設計，耳機柄可能會變短，不會加入降噪功能，但是將會改進電池續航力。而針對第二代AirPods Pro，蘋果也有意縮短耳機柄，讓整體耳機造型更渾圓，能配合使用者的耳形。目前據了解第二代AirPods Pro正處於開發前期，因此可能最終設計還會再改變。目前不確定蘋果會在何時推出新品，但蘋果正在考慮2021年上半年的時間點。

除了第二代AirPods Pro以及AirPods 3之外，財經外媒也指出蘋果也考慮持續擴大HomePod產品線，推出一款介於HomePod以及HomePod mini之間的新品。

至於網路傳聞傳了好一陣子的AirPods Studio頭戴式無線耳機，近期有說法指出可能在接下來的11月亮相，但也有說法押寶發表是在2021年3月。

蘋果隨著iPhone 7系列取消3.5mm耳機孔的設計，在2016年正式發表AirPods；AirPods 2則是在2019年3月更新，增加無線充電盒的版本，並且支援Hey, Siri語音命令。AirPods Pro則是在2019年10月發表，售價249美元，比原本AirPods的159美元高出不少，但採用全新造型，並且加入降噪功能，音質大有提升。自推出以來，AirPods可說就成為了果粉必備的全新配備，也是蘋果增加營收的全新來源。若是進一步增加更多新品，相信產品線對於消費者的吸引力將會持續提升。

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