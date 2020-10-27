美國國際集團（AIG）26日（周一）宣布，董事會通過分拆壽險和退休事業，並且任命總裁薩費諾（Peter Zaffino）為新任執行長，此人事令自明年3月起生效。

受此激勵，AIG周一盤後股價躍升近8％。現年53歲的薩費諾明年3月正式接替73歲的杜波羅特（Brian Duperreault）擔綱AIG舵手，成為該集團自2005年以來第七任執行長。

薩費諾在2017年加入AIG擔任營運長，一直扮演杜波羅特左右手的角色，自去年12月任命為總裁後，外界就已預料薩費諾即將接班。

AIG表示尚未決定如何執行分拆計畫，但強調將建立兩個獨立且領導市場的企業，讓股東權益最大化。

路透引述消息人士說法指出，AIG要分割規模170億美元的壽險與退休事業，可能會花上數年時間，並且將分階段進行。

AIG 9月時指出，壽險與退休事業占2019年經調整營收490億美元的34％，一般的保險事業則占64％。

(工商 )