距美國11月3日大選僅剩8天，由共和黨把持的聯邦參議院今天以52票對48票，批准巴瑞特（Amy Coney Barrett）最高法院大法官人事案，讓總統川普在政壇拿下一大勝利。

巴瑞特大法官人事案過關，川普進而履行了最高法院戲劇性的保守化改革。

在參議員大多依黨派路線表決下，即便民主黨人齊聲反對，48歲的巴瑞特仍順利拿下大法官這份終身職，成為共和黨籍川普任內指派的第3位大法官，最高法院保守勢力如今從5比4變成6比3。

巴瑞特的加入，鞏固了最高法院數世代以來最為右傾的地位。最高法院移轉加上聯邦司法全面右傾，是川普在他總統任期內特有成就，其中參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）功勞不小。

參院一完成表決，白宮旋即安排川普出席於白宮南草坪（South Lawn）舉行的「宣誓儀式」。首席大法官羅伯茲（John Roberts）27日則將在最高法院主持司法宣誓儀式，屆時巴瑞特將正式加入大法官行列。

川普在南草坪的儀式上說，巴瑞特人事案過關，「對美國、美國憲法和公平公正法治來說，都是重大的一天」。

巴瑞特繼任最高法院大法官，是接替9月18日病故的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。

(中央社)