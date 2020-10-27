義隆(2458)受惠疫情帶動的遠端商機，NB市場續旺，第三季、前三季獲利均創下歷史新高，義隆目前累計前三季每股已賺進7.04元，法人也樂觀預估，義隆今年有機會挑戰賺進一個股本，義隆今股價挾業績題材逆勢走高，漲幅逾1%。

義隆第三季營收47.07 億元，季增加33%、年增加73.5%，單季稅後純益10.8億元，季增加17.65%，年增加57.43%，每股稅後純益3.71元，單季獲利創下新高，單季毛利率為45.53%，相較第二季減少2.04個百分點，年減少1.86個百分點。

義隆第三季獲利續創新高，主要受惠於歐美疫情持續升溫，居家辦公、遠距教學的需求不滅，尤其是用於教育的chromebook，帶動高毛利的touch screen產品線大幅成長。

義隆累計前三季營收為104.53億元，相較去年同期增加54.28%，累計稅後純益為20.52億元，年增加35.45%，每股稅後純益7.04元，創下歷史新高，毛利率為46.6%，年增加0.19 個百分點。

展望第四季，由於目前疫情持續延燒，像是指標企業Google也已經公布遠距上班將實施到至少明年7月，表示該遠端趨勢已經確定延續到明年，受惠NB拉貨動能持續下，法人也樂觀看好，義隆今年有機會挑戰賺進一個股本。

義隆明日將舉辦法人說明會，屆時將會針對第四季營運狀況作出更明確說明。

(時報資訊)