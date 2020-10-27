轉單效應兩大台廠均有受惠，旺宏(2337)NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。旺宏今早帶量衝高至35.2元，股價逆漲逾2%。

針對美國將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入管制，旺宏董事長吳敏求表示，目前僅美系供應商遭到管制；不過，已有客戶開始轉單因應，旺宏近期已看到有轉單效應。

記憶體廠華邦電日前傳出NOR Flash打進蘋果iPhone 12供應鏈，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

旺宏26日舉行線上法人說明會，董事長吳敏求說，若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求；其中，高密度產品因提供者較少，供給將更緊張，並看好明年車用、工業、醫療與有高品質需求的領域，都可望有不錯發展。

旺宏不畏疫情與貿易戰影響，營運繳出不錯成績單，第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

另外，針對華為禁令，吳敏求說，華為是旺宏第3大客戶，華為禁令對旺宏有一定影響，旺宏正積極尋求其他成長機會因應，從營收來看，目前看好後續發展。

(時報資訊)