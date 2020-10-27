確診數激增，周一美國原油期貨跌近1.3%；據了解，上周美國新冠肺炎確診病例，連續2日單日確診數超過8萬人，創下7月份以來新高；目前全球新冠確診病例已增加至4300萬人，死亡人數來到115萬人，其中西班牙政府宣布進入緊急狀態，並開始實施宵禁措施，歐洲其他國家也開始針對防疫而增強對活動的限制。

此外，委內瑞拉石油公司(PDVSA)對明年的油價做出了悲觀估計，主因在於美國對卡拉卡斯(Caracas)的制裁使得PDVSA很難將其石油銷售至海外，不得以將折扣出售，進一步降低了油價。分析師指出，全球經濟成長和原油需求復甦狀況緩慢，加上利比亞將在兩周內把石油產量提高，將對石油構成更多壓力。其中美國原油跌幅3.2%，倫敦原油跌幅3.1%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌1.29美元，報每桶38.56美元；11月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.12美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.11美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.31美元，報每桶40.46美元。(商品行情網)

(時報資訊)