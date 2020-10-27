周一日本天然橡膠期貨攀近12年新高，市場對中國自COVID-19疫情恢復過來，經濟增長多頭強勁，投資人多持樂觀態度，並預期需求有望大幅增加，激勵膠價單日大漲近8%，創2008年12月以來的最大單日漲幅，同時也來到2017年初以來的最高收盤價；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲7.9%，報每公斤250.4日圓，觸及2017年9月19日以來的最高水準219.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲7.1%，報每公斤262.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲3.4%，收於每噸15350元人民幣。

亞洲現貨市場也持漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲7.4%，報每公斤75.70泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.14%，報現貨價每公斤172美分。

據泰國橡膠管理局表示，每年10-11月是橡膠的高產期，所產橡膠的比率占10%，但今年因為新冠肺炎疫情導致割膠工缺乏，以及南部地區降雨量高於往年，導致上市的膠量減少，而橡膠的需求量開始增加，包括用於生產乳膠手套和逐漸復甦的汽車行業，促使期膠飆漲。(商品行情網)

(時報資訊)