台北外匯經紀公司新台幣匯率今早以28.915元開盤，貶1.3分；但隨即匯價在開盤15分之內又拉升到28.601元，高低震盪3.14角。近11月3日美國總統大選，金融市場震盪難免。

匯銀指出，參考近幾年全球選舉結果與民調預估的經驗，最終選舉結果抵定前市場仍不敢掉以輕心，另一方面，美國重量級科技股財報、中國五中全會、歐洲及日本央行利率會議即將登場；由於歐洲疫情復燃已影響經濟復甦，經濟學家預期歐洲央行十二月將再擴大購債規模5000億歐元(目前1.35兆歐元)，留意會後前瞻指引；十一月底前新冠疫苗第三期臨床時實驗結果也動見觀瞻，消息面將持續主導金融市場。

總體經境環境，Fed長期維持低利率與QE購債持續，支持對長線美元走弱的看法；短線來看，美歐秋冬疫情恐對基本面構成負面影響，加上美國總統大選前不確定性猶存，市場避險情緒偏強，匯銀預期本週美元指數區間91.8~94.4。

(時報資訊)