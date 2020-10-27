60歲港星何家勁外型帥氣，因在《包青天 》飾演展昭一角爆紅，雖然已淡出演藝圈多年，仍保養得宜，近日他出席某商演，狀態依舊非常好，不過舞台卻十分簡陋，似乎很臨時搭建的。
何家勁近日出席某家具品牌商演，60歲的他看起來依舊帥氣，身材保持相當好，並帶來《包青天 》主題曲「新鴛鴦蝴蝶夢」，勾起大家無限回憶，不過有網友虧「來這裡商演的明星，都混的不行」。
不過其實何家勁雖多年無演藝作品，但近年轉行從商的他，投資開設保健食品公司，還成為惠州市的政協委員，更被評選為旅遊協會形象大使，身價推算已是億萬富翁。而60歲他仍未婚，曾和立委高金素梅有過一段情，還論及婚嫁，不過最後仍分手。
但當時兩人有過一個約定，何家勁許下承諾「60歲沒結婚就娶高金素梅」，目前他們都單身不過兩人許久未聯絡，加上各自忙事業，會不會履行承諾，也成為外界關注焦點，
(中時新聞網)
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