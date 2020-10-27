總統蔡英文已進入第二任期，2024年總統大選提前開打，誰會是可能人選，備受矚目。最新公佈的美麗島電子報民調指出，2024總統可能人選10月的民眾信任指數：侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％和柯文哲45.9％。

而近來基層也出現許多討論以及勸進的聲浪，如民進黨籍的桃園市議員余信憲就指出，市議會中已經有不少的勸進聲音，但是長鄭文燦仍不為所動，桃園市28家職業工會更有千餘名勞工在活動中聲援鄭文燦前進總統，這也讓鄭文燦當場嚇了一跳。

據ETtoday新聞雲報導，對於鄭文燦在桃園受到群眾簇擁，行政院長蘇貞昌昨日受訪時表示，鄭文燦是一位非常好的市長，他正在市長的崗位上努力，大家應該多給他關心以及加油，但今年才2020年，「現在談2024還早得很！」

蘇貞昌的這個說法引發了許多想像，就有網友指出，「蘇貞昌眼紅了吧？」、「這句話的威脅意味也太大」、「有我在，小小桃園市長不要想鬧事」、「蘇揆霸氣外漏」、「行政院長鎮壓中」、「蔡英文才剛連任，接班人就吵到快打起來了，她是不是已經鎮不住了？」

(中時新聞網)