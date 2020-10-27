台灣民意基金會今公布最新民調，民眾被問到是否樂見中天新聞台被政府撤銷執照，樂見32.5％，不樂見52.5％，不樂見者比樂見者多20個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這顯示NCC和蔡政府如果最後做成撤照的決定，而又沒有足夠的說服力，將面對強大的社會反彈力量；「如果中天撤照，對蔡總統會是很大衝擊」。

游盈隆認為，表面看中天換照是行政問題，但是大眾觀感就是，不換照等於撤照，他深刻理解撤照牽涉到憲法程次及利益重分配問題，若行政部門要用簡單行政程序，肯定是個災難。

游盈隆說，總體來講，對於中天撤照一事，目前台灣整體民意呈現多數人反對，少數人贊成的現象。而且，深層的民意結構分析顯示，持反對意見者遍佈社會各行各業、各階層、各政黨與各省籍族群。看來，蔡政府短期內要說服廣大反對中天撤照民眾，去接受可能撤照的決定，是一件非常不容易的事。

依台灣民意基金會今公布最新民調，被問到「中天電視台執照年底即將到期，中天會不會被政府撤銷執照（關台），引起社會議論。一般說來，您樂見（歡喜見到）或不樂見中天電視台被撤銷執照關台？」，18.3％非常樂見，14.2％還算樂見，28.3％不太樂見，24.2％一點也不樂見。最新民意也顯示，在二十歲以上台灣成年人中，約三成三基本上樂見中天電視台被撤照，五成三不樂見。不樂見者比樂見者多20個百分點。

依政黨傾向看，民進黨支持者中，約五成八樂見，二成九不樂見；國民黨支持者中，僅5.6％樂見，八成八不樂見；民眾黨支持者中，一成二樂見，八成二不樂見；時代力量支持者中，四成二樂見，五成二不樂見；在台灣基進支持者中，八成一樂見，一成四不樂見；中性選民中，一成六樂見，六成一不樂見。

年齡層部分，20-24歲，六成五樂見，二成八不樂見；25-34歲，三成五樂見，四成八不樂見；35-44歲，三成六樂見，五成四不樂見；45-54歲，四成四樂見，四成三不樂見；55-64歲，三成四樂見，四成六不樂見；65歲以上，三成四樂見，三成四不樂見。

至於省籍族群，河洛人方面，三成五樂見，五成不樂見；客家人方面，三成三樂見，五成五不樂見；外省人方面，一成九樂見，六成八不樂見。

教育程度來看，大學及以上者，三成六樂見，五成二不樂見；專科程度者，二成九樂見，六成不樂見；高中／高職者，三成三樂見，五成七不樂見；初／國中者，三成一樂見，四成八不樂見；小學及以下者，三成樂見，四成一不樂見。

職業背景方面，除了自營商／企業主，樂見與不樂見只差一個百分點外，其他基本上都是一面倒地傾向不樂見中天被撤照。這包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農民、家庭主婦、學生、退休人員和無業／待業者。

從地緣政治的角度看，台北市，三成一樂見，五成八不樂見；新北市，三成一樂見，五成三不樂見；桃園市，二成四樂見，五成五不樂見；台中市，三成三樂見，五成八不樂見；台南市，四成二樂見，四成不樂見；高雄市，四成一樂見，四成四不樂見；其他16縣市，三成一樂見，五成四不樂見。

他說，調查是在公聽會之前做，但是這是台灣直接感覺。本次調查訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點

(中時 )