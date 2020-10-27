晶睿（3454）第三季財報出爐，累計前三季營收43.08億元，較去年同期的52.24億元下滑17.54％，然在嚴控營業成本下，今年累計前三季營業毛利仍達到14.48億元，連帶推升毛利率來到33.6％，表現優於去年同期的30.39％達3.21個百分點，另歸屬於母公司業主淨利為2億元、每股稅後盈餘2.32元，惟仍比去年同期的2.64億元及3.07元遜色。

其中第三季營收為13.27億元也不敵去年同期的15.79億元，下滑15.95％，所幸單季毛利率35.88％仍優於去年同期的32.64％，成功縮減了與去年歸屬於母公司業主淨利的差距，今年第三季歸屬於母公司業主淨利為6592萬元，僅較去年同期的7306萬元，下滑9.77％，換算今年第三季單季EPS為0.76元。

晶睿今年受到新冠肺炎影響，出貨走低，也讓股票人氣快速退潮，近期單日成交量限縮到不足百張，惟今日因第三季季報揭露，在去除掉不確定因素後，晶睿股價反倒逆勢走強，盤中還一度見到75元的高點，漲幅達1.08％。

(工商 )