史上首次新聞台換照聽證會10月26日舉行，中天電視暨利害關係人代理人方伯勳律師針對NCC設定的八大議案逐一說明，強力反駁NCC！

NCC業務報告指出，中天受裁罰案件過高，方律師澄清，前三年完全沒有被裁罰記錄，在21件總金額1073萬元的裁罰中，只有5件確定裁罰金額133萬元，另16件還在爭訟當中，而21件裁罰跟政治有關的就有14件。作為代理人，方律師主張未確定的裁罰案件並不能做為換照與否的考量，因為裁罰是否合法，最終是由法院判斷，一旦未來法院認定主管機關裁罰違法，恐怕導致無法回復之損害而衍生國家賠償的問題，尤其本案屬於社會重大公益事件，不可不察，否則將無從避免發生主管機關違法濫權之弊端！

其次，中天電視暨利害關係人代理人方伯勳律師指出，評論性節目、尤其是政論性節目，不應成為違反「衛廣法第27條第3項」裁罰之對象。原因就是主動的製播新聞和政論主持人聽取來賓陳述再加以評論，事實的場景和狀態都不一樣，參與來賓所欲表述的內容，不可能事先完全掌握，從法條內容修訂亦可見立法者有意將製播新聞和評論區隔處理。林子儀大法官在其著作「新聞自由與言論自由」當中指出，原則上應採取不涉及新聞報導及評論內容的結構性管制，也就是採取「不涉及言論或表意內容的管制措施」。以此來看21件當中7件屬於評論性節目的裁罰，恐開啟主管機關介入評論性節目內容是否違法、不當之審查，對於新聞自由的範圍顯然影響非常重大，不可不慎。

方律師強調，主管機關所認定中天新聞違反事實查證原則的類型，不應成為換照無法通過的原因。因為中天新聞遭主管機關認定違反的態樣為「有查證但不夠完備」，主觀上，顯然並無「故意」； 21件中裁罰中有12件是違反事實查證原則，全部都是「過失」類型，在這些裁罰書裡面，完全沒有提到中天是「故意為之」。方律師強調，人都會犯錯，謹慎可以再謹慎，努力查證可以再努力，但是不是因為過失就不准許換照，違反事實查證頂多只有罰鍰，並沒有到撤照的程度。

像是「柚子事件」，到現在所有媒體的報導還在講「200萬噸改200萬斤」， 事實上被裁罰的根本不是因為這個內容，或柚農有沒有領到補助，這二部分中天新聞都有即時更正及滾動式的後續更正，但各媒體根本沒做到事實查證，NCC裁罰理由是「沒有事前強化內容風險控管」 及對於「去年文旦棄置200萬斤是否合理」未做持續滾動查證！律師表示，新聞實務上，直播節目根本無法事先掌握欲發言民眾的發言內容，因此無從達成風險控管，節目話題討論立意良善，是希望喚起政府重視農民及農作物的損失問題，NCC卻追求如此嚴格查證的義務有什麼目的呢？這個節目的內容係基於喚起政府重視農民及農作物的損失問題，立意良善。即使真在查證上有所過失，真的屬於「嚴重」的程度嗎？

另外，NCC自己球員兼裁判，中天被裁罰的其中兩件就跟NCC有關。中天報導NCC裁罰不公，NCC本身是被報導的對象，卻還針對這個報導連罰兩次，加起來100多萬，這對NCC來講算是涉己事務，身為媒體主管機關，也是被監督的行政機關，中天電視暨利害關係人代理人方伯勳律師痛批「NCC職權竟然比總統還大」，律師認為NCC應該行使「衛廣法」，要求更正而不是直接祭出裁罰手段，不然就去法院請求損害賠償才對，NCC完全沒有裁罰的權限，只因看到網路上要硬起來就裁罰，這樣的法治概念有待商榷。

至於NCC指中天報導特定人物過高，方律師認為所謂「比例過高」完全沒有任何法律規範及標準，如果只是根據民眾申訴檢舉，並非一個絕對客觀合理的標準。憲法保護人民的言論自由，根據NCC監測報告來看，所謂特定政治人物報導比例過高之時期，各台報導秒數、則數最多的政治人物確實都是同一人，顯示這是當時新聞熱度的焦點，甚至在108年底總統大選前，其他媒體報導同一特定政治人物比例高於中天，卻從未見主管機關有因此發函裁處或要求改正，難道主管機關沒有選擇性執法、違反公平原則的疑慮嗎？

再舉例「鳳凰雲」報導，也有其他媒體報導卻沒有被裁罰，律師質疑這也是選擇性執法，這樣的裁罰顯然有雙重標準。方律師指出，這21件裁罰都不是主管機關主動，而是民眾檢舉來的，不能因為有檢舉就處理、沒檢舉就沒處理。裁罰次數的背後絕對不是代表中天新聞品質較差！

整場換照聽證會，中天遭受不公平的程序對待，高達12次「聲明異議」，遭會議主持人或主席不予理會或駁回，就連聽證會前，律師根據正當法律程序索取資料都被NCC駁回，聽證會上只准NCC使用ppt簡報，卻不准當事人比照辦理，NCC不但拒絕即時提供鑑定資料，還一度拒絕鑑定人口頭回答或僅提供書面答覆，方律師強烈要求「一問一答」，NCC只願意統問統答，不但不說明鑑定過程，也沒有預留足夠的時間詢問鑑定人，完全無視當事人的要求，說好的公平在哪裡呢？

(中時 )