台灣旗艦智慧型手機逐漸走向分眾化，其中NT$20,000-30,000價格帶「輕旗艦」市場銷售較2019年同期成長逾兩成，且後勢持續看好。瞄準市場成長動能，三星電子繼日前推出Galaxy S20 FE 5G後再宣布在台推出大容量Galaxy S20 FE 5G 8+256GB版本，滿足消費者的高容量需求。

對於手機24小時不離身、透過影像說故事的Z世代而言，Galaxy S20 FE 5G 搭載8GB內存記憶體與旗艦級核心處理器，無論用手機剪輯影音、編輯影像皆能得心應手；手遊愛好者還可以用120Hz螢幕更新率、超高速5G連網，於遊戲世界大顯身手。

而喜愛隨手記錄、上傳生活點滴的使用者，可透過Galaxy S20 FE 5G的專業級三鏡頭捕捉眼前精彩，搭載30X超高倍變焦、超清晰夜拍、一鍵拍錄與專業影片等功能，產出吸睛社群動態。此外，搭載3,200萬超高畫素前置鏡頭與美顏相機，讓你自拍零死角，加上256GB儲存空間，美照全保留。

Galaxy S20 FE 5G不只具備舒適握感及吸睛色系，更承襲了Galaxy S20 5G旗艦系列的功能，6.5吋O極限全螢幕讓使用者不論在追劇或玩遊戲時，皆享有沉浸式體驗；搭配4,500mAh超大電量，此外亦支援IP68防水防塵、Samsung Pay、無線充電及反向充電等便捷功能。

Galaxy S20 FE 5G 8+256GB版本將推出療癒藍、清新白兩色，單機建議售價NT$25,990，預計11月初於三星智慧館、三星商城等指定通路上市。為感謝星粉支持，凡於活動期間內購買並完成登錄者，可享獨家開賣禮雙向閃電快充行動電源（建議售價NT$990）以及YouTube Premium免費試用4個月。

台灣三星同時宣布於11月初推出全新「三合一無線閃充充電板」黑、白兩色，建議售價NT$2,990。其內建六個線圈的大面積無線充電範圍，最多可同時為三種行動裝置（手機、耳機、Galaxy Watch智慧手錶）進行無線充電，最高達9W無線快充，提供消費者輕鬆維持即戰力；另設有隱藏LED輔助以確認充電狀況，及專為Galaxy Watch設計的磁吸式充電槽，是消費者的貼心小幫手。

(科技)