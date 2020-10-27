新手駕駛剛開車上路總是特別小心，大陸廣東省一名新手駕駛近日因為剛開始上路開車、車速過慢，導致後方的車輛不斷按喇叭催促，沒想到該駕駛疑似心生不滿，竟「開大絕」，在馬路上開啟後車廂，只見廂門緩緩打開後出現一對對聯，寫著「新手上路、再按熄火」，超妙作法在網路上造成超高討論度。

根據大陸媒體報導，該名駕駛白色休旅車的駕駛，因為新手上路，開車時較為謹慎，駕駛速度也比較慢，加上當時該路段車輛多，路口出現堵塞，該車後方的保時捷車主見狀，忍不住頻按喇叭催促提醒。

大陸一名新手駕駛在後車廂掛上對聯寫著「新手上路、再按熄火」，要後方車輛不要再按喇叭。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

沒想到休旅車駕駛在聽到喇叭聲後，非但沒有加快速度，而是自動打開車輛的後車廂，而就在後車廂緩緩升起的同時，竟出現了一副對聯寫著「新手上路，再按熄火。」

後方駕駛看到對聯後，似乎明白新手駕駛的無奈苦衷，於是繞道離開，有網友認為新手應該去寬闊的馬路練習，也有人認為該駕駛已經有做到提醒，只是體醒的手法較為新奇，意外成為話題。

(中時新聞網)