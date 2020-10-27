電商年度大檔雙11即將來臨，各大電商暖身起跑，其中，網家(8044)今年以「雙11 PChome來了絕不退讓！」為活動主軸，首度祭出全站消費滿額再抽史上最強夢幻豪禮網家股票等值現金，26日網家收盤價收在94.9元，近期若能啟動雙11行情，到11月11日當天收盤價股價能重登百元，幸運得主就可獲得超過10萬元現金。此外，今年連續第四年盛大舉辦「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」為雙11慶典造勢，強攜金曲歌王、天后及潮流新聲等七大知名歌手齊力開唱，將引爆雙11買氣達最高峰。

網家旗下PChome 24h購物積極布局異業結盟策略，延展消費體驗至線下場域，獨家推動「絕不退讓聚落」實體活動，建構華山文化創意產業園區、Global Mall新北中和環球購物中心、國立故宮博物院三大主題村，結合舞蹈、星空電影、創意市集、人文藝術、美食美酒、虛擬與百貨等元素與全民同樂，並打造雙11限定驚喜任務車等線下互動體驗，持續開創消費＋娛樂電商模式，整合線上、線下全力宣傳雙11。

雙11限定「絕不退讓聚落」虛實整合活動，跨界結盟Global Mall環球購物中心，為PChome首度進駐實體快閃櫃位銷售，全方位觸及多元客群，且為創造更多生活中的驚喜小確幸，首創行走大型紙箱強化宣傳力道，推出「驚喜任務車」敲響雙11檔期活動，由滿載1111項商品的巡迴車，於雙北鬧區與中南部夜市踩點快閃互動。同時，亦獨家聯手故宮策展，推動線上故宮商品專區及座談活動，並將於11月6日至8連續三天前進華山文化創意產業園區，盛大舉辦歡慶園遊會，強推全台最大紙箱，再創雙11銷售話題與商機，持續炒熱雙11購物氣氛與買氣。

翻轉購物模式，強化品牌銷售力，PChome 24h購物今年首創情境式購物，推出3C創客、親子生活、玩美變型等11大會場，選購採買更加輕鬆快速，其中精選500萬種商品全場下殺1.1折起，祭出強檔爆品與品牌折扣優惠。

至於網家股票換等值現金，則是10月26日至11月23日消費滿1111元登記可獲得抽獎機會，至於換多少現金，就以11月11日收盤價為主，共計1名，此活動不包含儲值訂單。

PChome 24h購物今年連續第四年盛大舉辦「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，邀請金曲歌王蕭敬騰、天后陶晶瑩、潮流製造機周湯豪、新科金曲吳青峰，及潮流新聲9m88、Erika、OZI齊力開唱，打造最狂娛樂＋購物電商模式，並將全程在PChome大影音、PChome 24h購物 YouTube頻道/FB粉絲專頁/Line官方帳號、KKBOX、LINE購物、食尚玩家FB粉絲專頁等平台直播，同時即日起至10月31日於PChome 24h購物全站消費不限額，登記即有機會獲得「2020雙11PChome來了AMAZING FUTURE演唱會」入場門票2張。PChome 24h購物致力打造全台電商唯一的國際級雙11盛會，刺激網購銷售慶典嗨翻雙11之夜，預計將帶領年末整體營運動能持續躍進，為業績挹注強勁能量。

此外，電商486團購祭出站上熱門家電下殺32折起的優惠吸引買氣，今年加碼喊出「不只是購物狂歡季、更是感恩季」的口號，攜手六福旅遊集團推出「精彩六福月，食宿皆有禮」。日本露天則推折扣碼及購物滿1500元享免國際運費的優惠等。蝦皮購物祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購屋金」及打造房屋競標「最強競標，千萬豪宅11元起」等活動。

(時報資訊)